Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter, dice la sua su alcuni singoli nerazzurri visti ieri nella sfida contro la Fiorentina: "Vidal? Non è costante, quando prende le gare male come ieri lo vedo un po’ scomposto negli interventi. Però è un giocatore che quando sta bene di può dare qualcosa in più rispetto agli altri centrocampisti. Barella miglior centrocampista italiano, per qualità, personalità e quantità è maturato. E’ stato veramente bravo a crescere".