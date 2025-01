Inter, obiettivo Under 23: le ultime sulle sedi di allenamenti e partite, ds, allenatore e cosa dice il regolamento

Getty Images

Prima la Juventus, poi l'Atalanta, quindi la scorsa estate il Milan. Le big di Serie A stanno tirando su le rispettive seconde squadre da iscrivere alla Serie C, e l'non vuole essere da meno. Perché l'nerazzurra veda la luce nella prossima estate, tuttavia, ci sono diversi nodi da sciogliere.- Nel corso delle riunioni tenute con Oaktree nei primi mesi della nuova proprietà, quella della squadra B è emersa come una priorità elevata. Inizialmente, sarà da risolvere il problema legato alle strutture:al mattino, in attesa di capire se esiste la possibilità di annettere alla Pinetina altri terreni da trasformare in campi da gioco. Per quanto riguarda le gare casalinghe, la società è alla ricerca di una soluzione: i sondaggi vanno verso le strutture della Varesina, a Venegono Superiore, e: "Al momento si è trattato soltanto di un primo sopralluogo informale. Siamo in attesa di successivi riscontri. L’arrivo dell’Inter sarebbe importante anche per l’indotto dell’operazione ma ovviamente sarà nostra cura salvaguardare le altre attività sportive già svolte da parte delle associazioni locali”, ha detto a Il Giorno l'assessore allo Sport locale Gabriele Musarò.

- Dario, braccio destro di Ausilio, dovrebbe fungere da ds e anche per quanto riguarda l’allenatore si pensa a una scelta interna, con l'attuale allenatore della Primavera Zanchetta, Samir Handanovic e soprattutto l'ex tecnico dell'Under 19 Cristian"Se allenerei l'Under 23 dell'Inter? Io i pensieri li faccio su tutto, non potrei mai dire no. Il progetto U-23 è importante, è meglio tenere i giovani in casa, sotto osservazione. Poi c'è la possibilità che si allenino con la prima squadra, così non puoi che migliorare".

- L'inserimento dell'Inter tra le squadre che prenderanno parte al campionato di Serie C sarà possibile in caso di mancata iscrizione di altri club, come accaduto col Milan Futuro e il caso Ancona la scorsa stagione.