Due colpi per completare la rosa. Dopo la lunga trattativa con l'Atletico Madrid per Vrsaljko, sempre più vicino al ritorno in Italia, l'Inter continua la ricerca di un centrocampista da regalare al suo tecnico Luciano Spalletti. In cima alle preferenze del tecnico toscano c'è Arturo Vidal, ma non mancano le alternative all'ex Juventus.



INDIZIO - Vidal ha già espresso la volontà di lasciare Monaco. Il cileno sta continuando il percorso di rieducazione in Germania e non è partito per la tournée del Bayern. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il calciatore non avrebbe rinnovato il contratto d'affitto in Baviera. Addio in vista? Sul calciatore c'è il forte interesse del Manchester United, che vorrebbe strapparlo alla concorrenza dell'Inter. Il club nerazzurro ha già incassato la volontà del cileno di trasferirsi a Milano, mentre resta da convincere il Bayern.



LE ALTERNATIVE - Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio non si ferma e valuta le alternative. Nel mirino c'è ancora quel Mateo Kovacic, partito alla volta di Madrid (sponda Real) nell'agosto 2015. Il calciatore è pronto a lasciare la Spagna, ma bisogna accontentare le Merengues, che non accettano le condizioni dell'Inter ovvero il prestito oneroso con diritto di riscatto. Sulla lista del ds nerazzurro c'è anche Bakayoko, centrocampista del Chelsea e fuori dai piani di Sarri, mentre resta più che viva la pista che porta a Nicolò Barella del Cagliari.