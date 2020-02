"Quando ormai sono le undici passate, e anche l’ultimo tifoso interista è uscito da San Siro... visto dov'è Christian Eriksen?". Così La Gazzetta dello Sport racconta la voglia del danese di entrare in forma top per prendersi l'Inter: "Sì, Eriksen è a San Siro alle prese con gli scatti sui trenta metri. Non c’è solo lui, chiaro, a partire ad ogni fischio del preparatore Pintus: ci sono i panchinari, c’è l’altro subentrante Sanchez. D’Ambrosio, entrato 20’ prima del danese, no. Christian sì: sono i programmi, a cui non si deroga nemmeno per le stelle.