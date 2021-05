Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore di Parma, Cagliari e Chelsea, Gianfranco Zola, ha espresso la propria opinione su Antonio Conte e José Mourinho.



La mappa delle panchine in Serie A è ancora da definire, ma c’è una certezza: Conte all’Inter.

«Basta vedere le mie interviste del passato per verificare quale sia la stima che nutro nei confronti di Antonio. È un allenatore che appartiene al gruppo di manager capaci di cambiare le squadre. Uso questa definizione: è un trasformatore. Il suo gioco può piacere o meno, ma lui è straordinario».



Il Mou originale contro il Mou italiano?

«Io credo che siano diversi. Molto bravi, ma differenti. Il punto che hanno in comune è che sono estremamente esigenti e di enorme personalità».



Mourinho è il simbolo del Triplete, uno dei personaggi più amati della storia nerazzurra: che cosa attendersi dal giorno in cui lui e l’Inter si ritroveranno di fronte?

«Mi aspetto affetto e riconoscenza da parte dei tifosi dell’Inter, anche se per novanta minuti José sarà l’allenatore della squadra avversaria. Mourinho ha dato tanto. Mi incuriosisce davvero vedere che cosa succederà».