Insieme 90 minuti per la prima volta. Nicolò Barella e Stefano Sensi hanno giocato tutta la partita vinta ieri sera dall'Italia in Finlandia. Il primo è stato il migliore in campo, il secondo ha sulla coscienza il rigore del momentaneo pareggio ma non ha affatto sfigurato.



La coppia di centrocampisti era già partita titolare in amichevole con gli Stati Uniti a Genk lo scorso 20 novembre, quando nell'ultimo quarto d'ora Barella lasciò il posto a Gagliardini, autore dell'assist per il gol decisivo segnato allo scadere da un altro interista: Politano.

Finora in nerazzurro hanno giocato insieme 7 minuti a San Siro col Lecce e altri 21 minuti a Cagliari. In totale fanno 195 minuti con quattro vittorie su quattro. Conte non li ha ancora fatti giocare insieme dall'inizio, ma siamo solo all'inizio e nel corso della stagione si presenterà sicuramente l'occasione.



Due centrocampisti dell'Inter titolari in Nazionale non si vedevano dal 2002. Trapattoni schierò Cristiano Zanetti e Gigi Di Biagio in due amichevoli prima del Mondiale in Giappone e Corea del Sud: Inghilterra-Italia 1-2 (doppietta di Montella) e Repubblica Ceca-Italia 1-0. In mezzo a queste due gare ci fu la tragedia del 5 maggio, quando i nerazzurri persero lo scudetto all'ultima giornata di campionato. Barella e Sensi hanno caratteristiche differenti: sono meno mediani e più "tuttocampisti" dinamici, ma tornare ad ambire certi traguardi sarebbe già un successo per l'Inter.