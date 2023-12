Dopo la netta vittoria ottenuta nel big-match della scorsa domenica contro il Napoli, l’Inter capolista ospita a San Siro l’Udinese battuta nelle ultime cinque sfide interne. Per i bookie sarà ancora successo nerazzurro, offerto a 1,25 contro il colpo ospite fissato a quota 10. Nel mezzo, a 5,80, il pareggio uscito solo in tre degli ultimi 19 precedenti. Miglior difesa del campionato, nove clean sheet totali, numeri di assoluto livello per la difesa di Inzaghi che vede un altro No Goal avanti a 1,70 sul Goal proposto a 2,05. Per il risultato esatto invece il terzo 3-1 – dopo i due dello scorso campionato – vale 10,10. Lautaro Martinez, a secco nell’ultima sfida, è in pole tra i marcatori a 1,90, quota che sale a 3,55 nel caso sia ancora lui l’ultimo marcatore del match come nella sfida di San Siro dello scorso febbraio, mentre tra gli ospiti, dopo la doppietta contro il Verona, cerca conferme Lorenzo Lucca, visto in rete a 5,95 volte la posta.