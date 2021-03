Al termine del ko di Torino, Simone Inzaghi ha parlato a Dazn: "Difficile commentare un 3-1 per quanto visto in campo. Dobbiamo fare di più, quanto facciamo non basta. La sconfitta fa male, sull'1-0 abbiamo tenuto il campo molto molto bene, sull'1-1 abbiamo preso una traversa clamorosa. Poi ce la siamo compromessa da soli, con un contropiede e un rigore evitabile. Ma dobbiamo ripartire da qui, avremmo meritato molto di più, abbiamo comandato gran parte della partita. Ma non dobbiamo mollare, serve credere in quel che facciamo. Recupereremo alcuni giocatori, c'è fiducia".



SUL QUARTO POSTO - "Siamo in ritardo, ma ci sono tante partite. Ci sono mancati uomini importantissimi che ci hanno condizionati, ma una squadra forte deve andare avanti nonostante le problematiche".



SUL LIVELLO - "Mi fa arrabbiare il primo gol, fino al 37' non avevamo subito nemmeno un tiro in porta. Avevamo la partita in mano, potevamo raddoppiare. E' lì che c'è del rammarico, per vincere a Torino serve la partita perfetta".



SULLA CRESCITA - "Quest'anno la squadra è ben costruita, ho poco da dire. Ma nel momento migliore ci sono venuti a mancare Luiz Felipe e Radu, giocatori importanti per noi. Sappiamo che siamo in ritardo, ma vogliamo andare avanti al meglio".