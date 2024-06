Italia, Jorginho: "Ecco cosa ho detto a Fagioli"

Getty Images

, centrocampista della, parla ai microfoni della Rai dopo lo 0-0 in amichevole contro la Turchia: "Non era semplice contro una buona quadra ben organizzata, è stato un buon allenamento. Adesso cercheremo di recuperare, credo sia stata una buona prova anche se ci sono delle cose da migliorare. Come vedo Fagioli? E' un giocatore che vede il gioco, magari deve lavorare un po’ sull’impatto ma quello arriverà col tempo. Gli ho detto di mantenere l’intensità che è importante per la nostra squadra e dare ritmo per restare più compatti".

ITALIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (85' Calafiori); Cristante, Jorginho (62' Fagioli); Orsolini (46' Cambiaso), Pellegrini (66' Frattesi), Chiesa (46' Zaccagni); Retegui (66' Raspadori). Ct: Luciano Spalletti.A disposizione: Donnarumma, Meret, Darmian, Buongiorno, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bellanova, Ricci, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Raspadori, Zaccagni, El Shaarawy.TURCHIA (4-2-3-1): Bayndir; Celik (65' Ozkacar), Bardakci, Kabak (41' Demiral), Muldur; Calhanoglu, Ayhan (65' Ozdemir); Aydin (46' Omur), Yazici (55' Kokcu), Yildiz; Yilmaz (81' Semih). Ct: Vincenzo Montella.

A disposizione: Gunok, Cakir, Demiral, Akaydin, Yokuslu, Kokcu, Akturkoglu, Yuksek, Tosun, Ozkacar, Kahveci, Ozdemir, Omur, Kilicsoy, Uzun.