Di lui si è parlato anche in chiave Juventus (alla quale il suo agente, Jorge Mendes, lo avrebbe proposto). Stiamo parlando di Raul Jimenez, 29enne attaccante messicano del Wolverhampton, che punta in alto: come si legge sul Mirror, Jimenez punta a migliorare il suo rendimento, e strizza l’occhio a Manchester United e Liverpool.