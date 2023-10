Operazioni per over 30 non ne sono previste in casa Juve. Ma occhio alle opportunità. E uno come Jorginho, da sempre nel mirino bianconero ma anche un fedelissimo di Cristiano Giuntoli, se si liberasse a titolo gratuito o quasi, sarebbe comunque un'opportunità da provare a cogliere al volo. Arrivato a gennaio all'Arsenal ha firmato un contratto di 18 mesi con opzione per un altro anno, ma dopo mezza stagione da protagonista è già finito in fondo alle gerarchie di Mikel Arteta. Quindi sì, può partire. Anche subito.