La Stampa di oggi dedica ampio spazio al futuro di Ivan Juric, tecnico del Torino la cui permanenza in granata è stata messa in dubbio nelle ultime settimane. Secondo il quotidiano torinese solo una offerta importante dall'estero potrebbe portarlo allo strappo con Cairo: a Juric piace la Ligue 1 e ancor più la Bundesliga, con la Premier come punto di arrivo.