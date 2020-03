Tuttosport fa il punto sul mercato 'italiano' della Juventus. Sul taccuino del ds Paratici ci sono i nomi di Emerson Palmieri (Chelsea), Luca Pellegrini (Cagliari, già di proprietà del club bianconero), Castrovilli (Fiorentina), Mandragora (Udinese, ma c'è l'accordo per il riacquisto da parte della Juve), Tonali (Brescia), Chiesa (Fiorentina) e Orsolini (Bologna, ma c'è l'intesa per un eventuale ritorno in bianconero).