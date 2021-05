La Juventus cerca un attaccante sul mercato. Secondo Tuttosport, in alternativa all'argentino Mauro Icardi del PSG e al serbo Dusan Vlahovic della Fiorentina, nella lista di Cherubini ci sono anche i nomi del polacco Arkadiusz Milik (Marsiglia), dell'italiano Moise Kean (in prestito al PSG ma di proprietà dell'Everton) e degli olandesi Donyell Malen del PSV Eindhoven e Memphis Depay, in scadenza di contratto col Lione.