Un contrasto con Gleison Bremer, un pestone involontario, un paio di minuti a terra per ricevere i primi aiuti dello staff. Ed Adrien Rabiot dopo aver stretto ancora i denti tornando a giocare la partitella, è costretto ad abbandonare prima del tempo l'allenamento della Juve aperto ai tifosi. Se ne saprà di più nelle prossime ore, anche se non sembrava zoppicare particolarmente il francese dopo aver preso la via degli spogliatoi