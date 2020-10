Juventus e Barcellona hanno un problema comune: le assenze in difesa. Infatti, Bonucci si è aggiunto a Chiellini e De Ligt in infermeria, costretto a uscire per infortunio (scongiurate lesioni) ieri sera contro Verona. Difesa titolare totalmente out, un po’ quello che sta accadendo in casa blaugrana. Come riporta Mundo Deportivo, Koeman potrà contare solo su Araujo e Lenglet, vista la squalifica di Gerard Piquè e l’infortunio di Umtiti. In tutto questo, la Juve aspetta ancora notizie confortanti sul fronte Cristiano Ronaldo, per cui manca ancora il tanto atteso tampone negativo.