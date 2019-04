Alessandro Birindelli, ex terzino della Juventus, ha parlato ai microfoni di ViolaNews.com dopo l'eliminazione dei bianconeri dai quarti di finale di Champions League contro l'Ajax:



AJAX - "Avevo visto che era sottotono ultimamente, la squadra si è trovata nel clou della stagione con molti uomini chiave infortunati. Le condizioni non erano le migliori, ma vanno i complimenti all’Ajax che ha meritato. Hanno dominato mettendo in campo la sfrontatezza e la forza dei giovani. Il passaggio del turno è meritato".



JUVE-FIORENTINA - "Conosco bene l’ambiente, adesso c’è più rammarico per l’uscita dalla Champions che gioia per la possibilità di festeggiare lo scudetto. Nessuno lo diceva ma c’era la volontà di arrivare in fondo come priorità. L’acquisto di Cristiano Ronaldo spiegava proprio questo. Sono convinto che sabato ci saranno degli strascichi".



SFOTTO' - "Ma è normale che sia così, anzi è bello. L’importante è che tutto rimanga all’interno della civiltà. Ricordo tanti episodi divertenti coi tifosi viola, sono toscano anche io e so che con le parole sanno divertirsi".