ha preso le redini dellae tra le prime missioni sul mercato c'è risolvere il destino degli esuberi. In questo elenco figura da tempo indubbiamente, lontano dai parametri del nuovo ciclo bianconero che punta ad essere giovane e sostenibile:, senza dimenticare il ruolo da leader in spogliatoio ormai ereditato, assieme alla fascia da capitano, da. Non si ragiona sulla risoluzione del contratto,, ma l'idea di separarsi è da tempo nei piani del club, ben prima dell'avvento di Giuntoli, anche a fronte di unaqualora si presentasse una soluzione in uscita per l'esperto difensore. Un'idea che finora Bonucci non aveva preso in considerazione, deciso a restare a Torino fino alla naturale scadenza del contratto.- Ora, però, la volontà del giocatore inizia a vacillare, con gli agenti che hanno avuto mandato di valutare eventuali proposte in arrivo, ma solo di primo livello. Non convince la prospettiva di una pensione dorata in, nemmeno l'ipotesi di raggiungerenegli Stati Uniti, Bonucci cerca un'ultima avventura in una società importante e nelle ultime ore ha fatto capolino una nuova suggestione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,: non si tratta al momento di un'offerta concreta per il 19 bianconero ma i Magpies, che oggi hanno accoltoprelevato dal Milan in un affare da oltre 70 milioni di euro, stanno facendo tutte le valutazioni del caso, tra condizioni economiche, tecniche, fisiche e motivazionali per poi valutare l'eventuale affondo. La Juve e Bonucci aspettano, l'idea di dirsi addio in estate è più viva che mai.