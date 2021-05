Giorgio Chiellini, a JTV, ha analizzato la vittoria con l'Inter: "Vittoria importante, meritata, ci abbiamo creduto, squadra fino alla fine. Mezz'ora in 10 contro l'Inter è stata tosta. Sono felice, ce la giochiamo fino all'ultimo. Poi vedremo. Mercoledì c'è una finale, ci teniamo tanto, daremo tutto noi stessi per vincere. Stavo bene, queste sfide mi piacciono, da sempre mi sono piaciute. L'unica cosa che conta è il risultato finale. E' stata una partita thrilling, episodi a destra e a sinistra. Tre o quattro partite in una partita, ma è una vittoria importante. Pensiamo a mercoledì e speriamo in risultati positivi dagli altri campi".