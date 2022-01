E' Nahitan Nandez l'ultima idea di mercato della Juventus. Il centrocampista uruguaiano vuole lasciare il Cagliari entro il 31 gennaio e Torino potrebbe essere la sua prossima destinazione. La Juve al momento ha altre priorità, ha messo in cima alla lista dei desideri Bruno Guimaraes del Lione e ​Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach, ma non ha detto no all'ex Boca Juniors, proposto da alcuni intermediari. Il suo arrivo è legato all'uscita di un centrocampista, su tutti Ramsey e Bentancur, per i quali si sta muovendo qualcosa in Premier League.



KAIO JORGE IN ROSSOBLU? - Nandez, per il quale ha fatto un tentativo anche il Napoli, potrebbe trasferirsi alla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto. Potrebbe passare alla corte di Mazzarri Kaio Jorge, con la formula del trasferimento a titolo temporaneo. Un modo per valorizzare il brasiliano e per risolvere un problema al Cagliari, a caccia di rinforzi in attacco.