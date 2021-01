Danilo è diventato fondamentale per al Juventus, Pirlo lo schiera sempre titolare e per questo, come racconta il Corriere Torino, è diventato un imprescindibile: "È anche un’arma a sorpresa, nonché il soldato più impiegato da Pirlo. Alzi la mano chi si aspettava che lo stakanovista bianconero sarebbe stato l’ex Manchester City. E lo è per distacco. All’attivo 21 partite su 22, primato in condivisione con l’uruguaiano Bentancur. Ma l’esterno brasiliano non teme confronti quanto a minuti sul campo:1784, ben 153 in più di Bonucci che segue al secondo posto".