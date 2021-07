DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVE



Prosegue il lavoro dei bianconeri che hanno iniziato ieri la preparazione al JTC. Seconda giornata di allenamenti che è stata focalizzata su sedute tecniche per i ragazzi di Mister Allegri.



Al mattino esercitazioni dedicate al possesso palla e partitine; al pomeriggio lavoro di tecnica generale per un gruppo ridotto di giocatori.



La squadra sarà nuovamente in campo domani, sabato 17 luglio: è in programma un’altra sessione “doppia”.