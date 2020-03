Paulo Dybala è a caccia di un nuovo record. Chiaro, con la Serie A ferma, l'appuntamento è rimandato, ma è interessante sapere come la Joya sia diventato un pilastro della Juventus. Dybala è vicino al traguardo dei 100 gol con la maglia bianconera. A quota 91, la Joya avrà il tempo necessario per raggiungere la tripla cifra, numeri da leggenda nella storia juventina: solo 13 giocatori in quasi 123 anni di storia ce l’hanno fatta, tra cui Del Piero, Boniperti, Sivori, Baggio e Platini. Un record su cui puntare, una volta finita questa emergenza.