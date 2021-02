Forse non è un caso che in questa fase Andrea Pirlo abbia preferito Dejan Kulusevski ad Alvaro Morata in più di un'occasione, caratteristiche molto più simili a quelle della Joya e nuovi movimenti che pure lo stesso Cristiano Ronaldo sta assimilando. Aspettando che Dybala possa tornare in campo, però, un tema che resta sempre all'ordine del giorno è quello legato alSul campo del Genoa l'argentino si era sbloccato e al termine aveva fatto capire come fosse sempre in attesa di una mossa della società, che non aveva mai incontrato il suo agente Jorge Antun rimasto a lungo in Italia aspettando una chiamata. La risposta del presidente bianconero il giorno dopo a margine del Golden Boy: l'offerta c'era ed era stata presentata in estate, avrebbe permesso a Dybala di diventare uno dei venti calciatori più pagati al mondo ed era la Juve ad attendere l'ok della Joya.Fuori c'è la crisi, quella vera, il mercato difficilmente potrà offrire situazioni in grado di soddisfare la Juve soprattutto nel caso in cui si entrasse nell'ultimo anno di contratto.Molto più semplice ora che Dybala ha risolto le pendenze pregresse con l'ex agente Pier Paolo Triulzi a proposito dei diritti di immagine: un ostacolo grande in passato al momento di parlare con altri club, che ora non c'è più. Intanto il momento del rinnovo, di un accordo che possa sancire una tregua se non la pace, non può aspettare altro tempo.