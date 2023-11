Danilo più no che sì, Alex Sandro più sì che no. E Timothy Weah? Quasi sicuramente ci sarà già contro l'Inter. Il problema muscolare dell'esterno americano è quasi completamente smaltito, durante la sosta completerà il percorso di recupero e sarà regolarmente a disposizione di Max Allegri per la partita fin qui più importante della stagione della Juve.