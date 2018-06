“Futuro? Parlerò con la Juventus e poi decideremo insieme”, diceva qualche giorno fa Rolando Mandragora direttamente dal ritiro della Nazionale a Coverciano. Poi l’interesse concreto del direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, e ora il contatto col Genoa. In Lega, infatti, si è concluso poco fa un incontro tra il presidente Enrico Preziosi e l’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta. I due - la chiusura dell’affare Perin testimoniano gli ottimi rapporti - hanno parlato del futuro del centrocampista classe 1997, in prestito al Crotone nell’ultima stagione di Serie A. La volontà del Genoa è di riportarlo in Liguria (aveva esordito in prima squadra nella stagione 2014/15).



PREZIOSI CONFERMA - Dopo le 37 presenze con la maglia del Crotone, prima sotto la guida di Davide Nicola e poi di Walter Zenga, la prima chiamata in Nazionale da parte di Roberto Mancini. La volontà di Mandragora è chiara: vuole ripartire dopo le lacrime del San Paolo per la retrocessione dei calabresi. Vuole giocare ancora con continuità, come nella precedente stagione. La Juve lo sa ed è d’accordo, da qui la ricerca della miglior squadra per Mandragora. Il Cagliari si è mosso prima, ma il Genoa c’è. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Preziosi, che fuori dalla Lega ai presenti ha dichiarato: “Mandragora? Mi interessa e piace molto”.