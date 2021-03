Antonio Cabrini, terzino ex Juve, parla a Sportmediaset delle possibilità scudetto della squadra di Andrea Pirlo: "La Juve crede nello scudetto? Sono di questo avviso e secondo me lo sanno benissimo sia Conte che Pioli. In campionato la Juventus sta facendo fatica per il cambio di allenatore e le modifiche all'interno della squadra, ed è vero che l'ambiente bianconero pretende molto. Devi per forza portare a casa qualcosa di importante a fine stagione".