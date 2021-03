Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, parla a Tutti Convocati a Radio 24 di Cristiano Ronaldo: "Non so se sia stato un bene tecnicamente acquistarlo per la Juventus. Credo non vada tenuto e che si debba puntare su giocatori di maggior prospettiva come Haaland. Ormai la bravura del resto della squadra sta tutta nel capire come farlo rendere al 100%. Cristiano Ronaldo ormai non è più in grado di fare da solo e se non lo mettono in condizione di fare gol, può fare davvero poco. I grandi giocatori devono fare la differenza e se nei momenti difficili non trascinano i compagni e non ci riescono, vengono criticati. Nelle due partite con il Porto, Ronaldo non ha fatto la differenza".