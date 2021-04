Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, parla a a CN24: "Juventus-Napoli è una finale per entrambe, chi perde potrebbe anche salutare la Champions League: poi vedremo cosa faranno il Milan e le altre, vedo i rossoneri abbastanza pericolanti ed il Napoli potrebbe approfittarne. Pirlo? Non credo che la Juventus possa bocciarne il progetto, sono lungimiranti in società. Se c’è il progetto, lo si porta avanti. Se poi il tempo lo boccia, vedremo. Juventus-Napoli non è una partita fondamentale da questo punto di vista: la Juventus non gioca bene, ma ha dei singoli che possono decidere la partita in qualsiasi momento, da Ronaldo a Chiesa. Magari non è proprio una squadra, forse più un insieme di singoli che possono far male alla squadra. Sta attraversando il passaggio di cicli dai vecchi ai giovani".