Emre Can è il settimo di sette centrocampisti. È questo il motivo della sua esclusione dalla lista Champions, almeno per quel che riguarda il punto di vista di Maurizio Sarri. Il tecnico non gli rimprovera il no al Psg, ma aveva avallato la sua cessione ormai da tempo. E al di là dello sfogo dal ritiro della Germania, ora Emre Can sa che in questa Juve è considerato l'ultimo dei centrocampisti a disposizione. Tocca a lui ribaltare tutto, ma un posto in campionato non gli verrà mai regalato: questo il messaggio della Juve.