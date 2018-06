Pavel Nedved è tornato in campo a Skalna, in Repubblica Ceca, per festeggiare i 100 anni del club che l'ha lanciato nel calcio. L'ex centrocampista e attuale vicepresidente della Juventus ha giocato in un match a casa sua (finito 1-4 a favore del Baník). Insieme a lui, con la maglia bianconera, anche il figlio Pavel Jr, davanti a tanti tifosi che hanno rivisto in azione il Pallone D'Oro 2003 proprio dove aveva mosso i primi passi da calciatore.