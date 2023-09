Non arrivano buone notizie per la Juventus dall’allenamento odierno. La formazione di Massimiliano Allegri, dopo il successo per 1-0 ottenuto allo Stadium contro il Lecce ieri sera, ha svolto un lavoro di scarico questa mattina dove la maggior parte del gruppo ha risposto presente agli ordini del tecnico livornese. Tuttavia, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, due elementi della rosa bianconera non sono stati a disposizione di Allegri.



VLAHOVIC E KEAN A PARTE – Moise Kean ha lavorato a parte nel corso della sessione mattutina, insieme a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non ha fatto parte del gruppo, allenandosi individualmente, a causa della lombalgia. Non sembra nulla di preoccupante ma i fastidi alla schiena permangono per l’ex Fiorentina, conservato, dunque, sia dalla maglia da titolare ieri sera sia da un allenamento in gruppo quest’oggi.