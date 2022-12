Ed è questo di cui si è parlato negli scorsi giorni in una telefonata tra Federicoe Veronique, della volontà della Juve di provare almeno a giocarsela questa partita.Che potrebbe non essere abbastanza, per cominciare può comunque bastare. I rapporti tra la mamma-agente del giocatore e chi è rimasto al timone della Juve, restano buoni. Poi però bisognerà riuscire comunque ad accontentare le richieste, economiche e progettuali, questo non sarà semplice.Per esempio, la delusione non tanto per aver venduto Rabiot allola scorsa estate, affare poi sfumato, ma per non aver deciso di provare a blindarlo proprio subito dopo. Nel frattempo Adrien ha raggiunto vette di rendimento mai viste prima, con la Juve e con la Francia, oggi fa gola a tutti i top club d'Europa o quasi.Oltre alla Juve c'è tutta la Premier in corsa, la Premier che conta. Ma anche chi a lui pensa con qualche rimpianto (vedi Psg e Barcellona). E la lista è ancora lunga. Però in questa lista c'è anche la Juve.