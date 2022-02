In casa Juventus si guarda al presente, con i colpi Vlahovic e Zakaria che hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi, e si costruisce il futuro. La strategia sarà incentrata sui giovani di talento in un’ottica di rivoluzione della rosa. Attenzione al nome di Filippo Ranocchia, già protagonista nel pre-campionato agli ordini di Allegri. Il classe 2001 piace a diversi club di serie A ma la posizione della Vecchia Signora non cambia. Scoprila nel nostro focus video.