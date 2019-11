Juventus in campo in vista dell'Atalanta. La notizia di giornata è che Cristiano Ronaldo - titolare in entrambe le partite col suo Portogallo - non si è allenato neanche oggi col gruppo, nella seconda seduta dopo gli impegni con la sua nazionale. Al momento, con la sfida con l'Atalanta in programma sabato, resta in dubbio la sua presenza. Buone notizie per Pjanic, non per Alex Sandro e Rabiot. Queste le novità annunciate dal report ufficiale della Juve: "Con il gruppo al completo nuovamente a Torino (oggi è rientrato dagli impegni con le Nazionali anche Juan Cuadrado), oggi pomeriggio al JTC è continuata la marcia di preparazione alla sfida di sabato con l’Atalanta (fischio d’inizio alle ore 15:00).



Gruppo che ha accolto il rientro di Miralem Pjanic, mentre Alex Sandro ha continuato a sottoporsi al proprio ciclo di terapie; Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo hanno invece condotto un lavoro personalizzato.



Domani, vigilia di Atalanta-Juve, la seduta è in programma al mattino, che sarà preceduta dalla conferenza stampa di Maurizio Sarri (ore 10:30 in diretta su Juventus TV) e seguita dalla partenza in direzione Bergamo".