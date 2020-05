Maurizio Sarri non si è ancora visto alla Continassa. Come scrive Il Corriere Torino Sarri è solito organizzare il lavoro sul campo a reparti e segue in prima persona i movimenti della linea difensiva. In questo momento non può farlo e segue il lavoro individuale e facoltativo dei calciatori della Juve grazie ai suoi fedelissimi che si recano al JTC. La prossima settimana potrebbe comunque fare nuovamente capolino alla Continassa, di certo tornerà quando riprenderanno gli allenamenti di gruppo, ad oggi fissati per il 18 maggio.



SMART WORKING - Sarri segue il lavoro individuale grazie agli "occhi" dei suoi collaboratori più stretti. In settimana si sono visti al centro tecnico bianconero due fedelissimi dell'allenatore della Juventus come Massimo Nenci (uno dei preparatori dei portieri) e Marco Ianni (collaboratore tecnico) di Sarri.