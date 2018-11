Joachim Andersen, difensore della Sampdoria finito nel mirino di tanti top club tra cui la Juventus, parla a La Gazzetta dello Sport della stagione in corso ma anche del suo futuro: ​"Il primo anno era quello dell’apprendimento. La Sampdoria rappresenta un ambiente ideale in questo senso. Mi ha aiutato a crescere, l’intesa con i compagni è migliorata, ora poi ce ne sono molti di più che parlano inglese. Anche Giampaolo è stato fondamentale. Ci aiuta a giocare bene, la squadra è sempre cortissima, così fai progressi in fretta. Non guardo il futuro, mi interessa l’oggi. E posso solo dirmi soddisfatto di quello che sta succedendo intorno a me. Futuro? ​Mi interessa solo la Samp, davvero: per il domani, vedremo più avanti".