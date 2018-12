James Rodriguez, numero 11 del Bayern Monaco, in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid, parla del suo futuro a margine di un evento promozionale: "Mi piacerebbe restare perché sento l'amore dei tifosi e di tutta la famiglia Bayern. Rispetto allo scorso anno però la situazione è diversa, gioco di meno. Se dovesse andare via perché non gioco, lo farò".



LA JUVE C'E' - In Italia c'è un club che lo segue con interesse, ed è la Juventus. Il suo procuratore, Jorge Mendes, ha ottimi rapporti con la dirigenza bianconera, e il giocatore piace. Sul colombiano ci sono anche PSG e diversi club di Premier League.