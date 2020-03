L'ex dg della Juve Luciano Moggi parla a Sette Gold dei possibili risvolti per l'assegnazione dello scudetto in Serie A: ​"Cosa bisognerebbe fare per terminare la stagione? Scudetto assegnato alla Juventus? Io credo che l'ipotesi più clamorosa, ma anche quella che mi sembrerebbe più sensata, sia quella di rinviare gli Europei. Bisognerà capire quanto durerà l'emergenza sanitario provocata dal Coronavirus. Non possiamo sapere adesso quanto durerà.... Qualora gli Europei fossero rinviati ci sarebbe il tempo di recuperare le partite che non si sono ancora disputate. Dobbiamo capire inoltre che il calcio è uno sport di contatto. Credo sia normale che vengano prese delle giuste precauzioni".