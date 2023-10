Si è mossa in anticipo, per poi rallentare non avendo la disponibilità necessaria per completare l'assalto. Ma Giorgio Scalvini resta un obiettivo concreto della Juve, anche se servirà un'offerta sontuosa per strapparlo alla concorrenza. Di chi? Si sono già mossi addirittura Manchester City e Bayern Monaco con l'Atalanta, dove già ci si sfrega le mani.