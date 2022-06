Rischia di sfumare un colpo estivo per la Juventus: secondo quanto scrive oggi il Telegraaf Owen Wijndal, terzino sinistro 22enne dell'AZ Alkmaar, a lungo trattato dai bianconeri, è a un passo dall'Ajax. Il club più vincente d'Olanda è vicino alla chiusura per poco più di 10 milioni di euro, il nazionale orange dovrebbe sostenere in settimane le visite mediche, al termine delle quali firmerà il contratto fino al 2027.