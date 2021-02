Sarà decisiva la giornata di domani per Leonardo Bonucci in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. Ieri ha accusato un lieve problema muscolare nel secondo tempo e nella giornata di lunedì Pirlo e il suo staff valuteranno l'entità esatta dello stop. La speranza dei bianconeri è che Bonucci possa esserci già martedì contro l'Inter, anche se difficilmente verranno corsi rischi vista l'abbondanza in difesa per Pirlo. E soprattutto perché sabato la Juve farà visita al Napoli in campionato...