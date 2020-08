Higuain non offre più garanzie, per questo la Juventus ha la necessità di rinnovare in attacco. La pista più calda per costi e circostanze è quella che porta a Arek Milik, in secondo piano resta viva l’ipotesi Raul Jimenez, autore di una strepitosa impreziosita da 27 gol. Stando a quanto riporta Tuttosport, il lavoro di Jorge Mendes, agente suo e di Cristiano Ronaldo, starebbe producendo il suo affetto. Dopo la richiesta iniziale del Wolvethampton di 80 milioni di euro, le parti si potrebbe sedere al tavolo per discutere una nuova formula, un prestito pluriennale con diritto di riscatto legato al raggiungimento di determinate condizioni.