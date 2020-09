La pista che porta Luis Suarez alla Juventus è definitivamente tramontata, le tempistiche burocratiche del passaporto comunitario hanno portato all’archiviazione della trattativa. Ma il nome del Pistolero può tornare d’attualità in Serie A, accostato ad un’altra squadra. Come riporta il Corriere della Sera, l’Inter resta una possibilità, seppur remota, legata in particolar modo alla permanenza di Lautaro Martinez in nerazzurro. All’estero, rimane viva l’ipotesi Atletico Madrid.