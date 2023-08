L'esterno arriva, ma è per il futuro. Il mercato della Juve è questo e non cambia nemmeno a ridosso del gong. Senza cessioni pesanti, di acquisti per Max Allegri non se ne parla. Intanto la coppia Giuntoli-Manna orchestra un altro colpo in prospettiva, è quello rappresentato da Livano Comenencia in uscita dal Psv Eindhoven. Classe 2004, olandese, è un terzino destro naturale che può giocare però in quasi ogni ruolo arretrato.



I DETTAGLI - Operazione in linea con le ultime effettuate, come quella legata a Facundo Gonzalez. Al Psv Eindhoven andrà un conguaglio economico di circa 3 milioni di euro bonus inclusi, nelle prossime ore verrà definita anche la gestione che ne verrà fatta con Comenencia che inizierà la stagione in Next Gen con uno sguardo attento della prima squadra su di lui. Tutto fatto, olandese atteso per le visite mediche e poi sarà un giocatore della Juve.