Massimiliano Allegri deve dosare forze ed energie per questo grande finale di stagione, in cui la Juventus deve chiudere il discorso scudetto e tentare l'assalto alla Champions League. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sono Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic i due titolari inamovibili nell'attacco dei bianconeri, con Federico Bernardeschi e Paulo Dybala a giocarsi l'ultimo posto a disposizione nel tridente. Moise Kean, esploso tra le partite contro l'Udinese e contro la Finlandia in Nazionale, rappresenta infine la variabile impazzita, da utilizzare a sorpresa.