Martedì 12 marzo, alle ore 21, i bianconeri scendono in campo all'Allianz Stadium per tentare l'impresa contro l', dopo il doloroso 2-0 subito al Wanda Metropolitano. La vittoria contro il Napoli ha regalato poche indicazioni positive agli uomini di Massimiliano Allegri, ma ha di fatto chiuso la corsa all'ottavo scudetto consecutivo, così da concentrare tutti gli sforzi alla partita della prossima settimana.contro i Colchoneros. In primis, la Juventus non dovrà subire gol, poi dovrà tornare ad attaccare con ordine e grinta. Sarà quindi fondamentale studiare al meglio la formazione da schierare e un posto da titolare o meno per Paulo