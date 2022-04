Prosegue la lotta Champions, con la Juve che scende in campo domenica alle 12:30 per la 35ª giornata contro il Venezia, allo Stadium, per blindare il quarto posto.



LE ULTIME - Nei bianconeri, Allegri sceglie ancora Dybala davanti, con Morata e Vlahovic. Sulla fascia sinistra spazio a Luca Pellegrini. Il Venezia si affida al trio Aramu-Henry-Okereke, alla ricerca di punti che potrebbero essere pesantissimi in chiave salvezza.



Juve-Venezia: domenica ore 12:30 (diretta streaming su Dazn e in diretta su Sky, canale 251)



JUVE (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Lu. Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.



VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke.