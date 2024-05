Juventus, Allegri rivela: 'Danilo e Alex Sandro pronti per la finale'

, allenatore della, parla ai microfoni di Dazn poco prima del match odierno contro la Salernitana: "Sono partite sempre complicate da vincere, perché le partite vanno vinte sul campo. La Salernitana è una squadra viva, con l'Atalanta comunque ha fatto una bella partita, a Roma con la Lazio anche, col Sassuolo ha recuperato due gol in casa, quindi bisogna dimostrare sul campo di meritarsi la vittoria. Sappiamo che potrebbe essere una giornata importante per la qualificazione alla Champions, però prima bisogna giocarla e cercare di vincerla sul campo".

"Se oggi è una prova generale anche per mercoledì? Oggi non è assolutamente una prova generale, abbiamo Danilo e Alex Sandro che dovrebbero essere a disposizione per mercoledì, gli altri sono giocatori più che affidabili, quelli che giocano. Bisogna pensare a oggi perché è molto importante".Infine, sullo sciopero del tifo da parte della Curva Sud:"Che Stadium mi aspetto? Oggi è una partita nella quale dovremmo essere noi a trascinare il pubblico, dovremmo essere noi a fare una partita dove cerchiamo di fare anche una buona partita tecnica, creare delle occasioni e quindi bisognerà essere bravi".