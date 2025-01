AFP via Getty Images

Juventus, Cauet: "Kolo Muani? Ha fatto male al Psg, peggio di così non può fare. Ecco che giocatore è"

La Juventus chiude per Randal Kolo Muani del Paris Saint-Germain. Dell'attaccante ha parlato Benoit Cauet a Radio Sportiva, ecco le sue parole.



IL PARERE - "Al PSG ha fatto male, non si è inserito. All'Europeo ha giocato, è un titolare, il valore non si discute, è un giocatore interessante. Ma con Luis Enrique non si è mai trovato ed è difficile da capire perché. Farebbe comodo alla Juventus, ha veramente bisogno di un attaccante davanti".



FUTURO - "Peggio che al Psg non può andare, bisogna vedere le cose come stanno. Ha fatto più panchina che altro, non si è mai trovato nel gioco del Paris. Se dovesse cambiare, la Juventus credo che avrebbe bisogno di uno così. E' tecnico, è veloce, è bravo davanti alla porta. Poi a gennaio è complicato inserirsi ma sarebbe una mossa interessante".